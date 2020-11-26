На месте Прядильно-ниточного комбината имени Кирова построят жилые дома

Градостроительный совет Северной столицы одобрил проект возведения жилых домов на территории бывшего Прядильно-ниточного комбината имени Кирова на Синопской набережной.

Концепцию развития квартала представило известное петербургское архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Согласно проекту, на месте предприятия будут стоять жилые многоэтажные дома, в которых предусмотрены подземные паркинги и коммерческие помещения. Исторические постройки сохранят — в них разместятся социальные объекты, пишет «Коммерсантъ-СПб».

Члены Градсовета положительно отреагировали на предложение «Студии 44», хотя главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев заявил, что, несмотря на все достоинства жилого комплекса, жить в таком он бы не захотел.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЖК «Полюстрово» появится детский сад, совмещенный с начальной школой.