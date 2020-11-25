В ЖК «Полюстрово» появится новый детский сад, совмещенный с начальной школой

Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 165 мест, совмещенного со зданием начальной школы на 100 мест. Фото: pixabay.com

Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 165 мест, совмещенного со зданием начальной школы на 100 мест. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе приступили к строительству детского сада на 165 мест. Учебное заведение будет совмещено со зданием начальной школы на 100 мест.

Как сообщает комитет по строительству Петербурга, работы ведутся в рамках линии инвестиционных социальных объектов. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2022 года.

«В трехэтажном здании детского сада предусмотрен бассейн-лягушатник, медицинский кабинет и пищеблок. На втором и третьем этажах разместятся групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков, административные и хозяйственные кабинеты», — говорится в сообщении комитета.

Кроме того, в здании начальных классов планируется открыть библиотеку, спортивный зал и медицинский блок, а также административные помещения.

Оба здания оборудуют пандусами, лифтами, универсальными санузлами для доступа маломобильных групп населения. Территория будет огорожена и закрыта для доступа посторонних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что итоговое сочинение в школах могут перенести из-за коронавируса.