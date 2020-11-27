В Пикалево пожарные час тушили обстановку в квартире

В Бокситогорском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в жилом доме. В одной из квартир полыхала обстановка.

Возгорание случилось в четверг, 26 ноября, в городе Пикалево. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 21:02. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, обстановка в квартире горела на общей площади 12 квадратных метров.

На ликвидацию пожара сотрудникам ведомства потребовался примерно час. К 23:59 огонь полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе вспыхнул частный дом. На тушение пожара огнеборцам потребовалось чуть менее 1,5 часа.