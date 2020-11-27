В ДТП на внешней стороне КАД разбились три автомобиля

В пятницу, 27 ноября, на внешней стороне КАД в районе деревни Горбунки в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На место происшествия прибыла скорая.

«ДТП из трех авто на Кад (внешняя сторона)в районе Горбунков..Из служб только скорая. Пробка на 20-30 мин», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, один из автомобилей получил сильные повреждения. В результате аварии образовалась пробка.

Обстоятельства ДТП устанавливаются поводится проверка. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус и две легковушки выстроились в «паровозик» на Ленсовета. По словам очевидцев, транспортные средства не смогли разъехаться у торгово-развлекательного комплекса «Континент».