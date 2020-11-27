В Кировском районе пенсионерка стала жертвой двух мошенниц

В Кировском районе у 89-летней пенсионерки обокрали квартиру.

Инцидент произошел 26 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пожилая женщина и сообщила о том, что ей позвонила неизвестная женщина и сказала, что придет и обменяет деньги. Пенсионерка позже открыла дверь и пустила в квартиру на Дачном проспекте двух женщин, после того, как те ушли, она обнаружила, что у нее пропали 240 тыс. рублей.

Одна злоумышленница была славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165 см., одета в голубую куртку, а другая отличалась плотным телосложением и была в темной одежде.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга местная жительница стала жертвой двух злоумышленниц. Под предлогом «обмена денег» у пенсионерки похитили все сбережения.