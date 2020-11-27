В Кировском районе пенсионерка стала жертвой двух мошенниц

В Кировском районе пенсионерка стала жертвой двух мошенниц
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Кировском районе у 89-летней пенсионерки обокрали квартиру.

Инцидент произошел 26 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пожилая женщина и сообщила о том, что ей позвонила неизвестная женщина и сказала, что придет и обменяет деньги. Пенсионерка позже открыла дверь и пустила в квартиру на Дачном проспекте двух женщин, после того, как те ушли, она обнаружила, что у нее пропали 240 тыс. рублей.

Одна злоумышленница была славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165 см., одета в голубую куртку, а другая отличалась плотным телосложением и была в темной одежде.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга местная жительница стала жертвой двух злоумышленниц. Под предлогом «обмена денег» у пенсионерки похитили все сбережения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кировский район мошенничество пенсионерка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки скончались 63 человека с Covid-19
На улице Полярников из квартиры вынесли 228,7 тыс. рублей
Изнасиловавшие мужчину дубинкой благотворители в Петербурге будут ждать ...
Facebook планирует выпуск в обращение криптовалюты Libra в январе
Главу «Победы» хотят уволить за полет по траектории полового ...
В России выявлено более 27 тысяч случаев коронавируса за сутки
Как получить бесплатные лекарства от коронавируса в Петербурге: инфографика ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 683 человека