В Петербурге задержали мужчин, устроивших ночную перестрелку на Апрашке

В Петербурге задержали мужчин, устроивших ночную перестрелку на Апрашке
Стрельба произошла на Апраксином дворе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полицейские задержали мужчин, устроивших стрельбу на Апраксином дворе.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 20 ноября, в Степановском проезде на территории рынка. Мужчины выражали явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также избили и произвели несколько выстрелов в 51-летнего петербуржца, уроженца Азербайджана.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшему причинили слепое огнестрельное ранение правого бедра и левой ушной раковины, ушиб груди, закрытую черепно-мозговую травму.

Почти через неделю, 26 ноября, сотрудникам полиции удалось задержать мужчин, участников этнической преступной группы. В отдел полиции доставили 35-летнего уроженца Грузии и 24-летнего уроженца Азербайджана. Оба подозреваемых с российским гражданством и зарегистрированы в Петербурге.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию доставили 16 человек после конфликта на территории Апраксина двора.

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