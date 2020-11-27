Пьяные посиделки в Тосненском районе закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки в Тосненском районе закончились ножевым ранением
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области разыскивается мужчина, который подозревается в том, что нанес ножевое ранение своему знакомому. Ранее разыскиваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 26 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Никольское в квартире дома №16 по улице Комсомольской находится мужчина с ножевым ранением.

По предварительной информации, 42-летний мужчина во время ссоры ножом ударил собутыльника 1981 года рождения и сбежал. Пострадавшего увезли в больницу с проникающим ножевым ранением передней брюшной стенки. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве девушки ответит перед судом спустя 10 лет после преступления. Правоохранительные органы вновь изучили уголовное дело, которое было возбуждено в апреле 2010 года по факту обнаружения 20-летней девушки с признаками насильственной смерти.

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