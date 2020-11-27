На улице Полярников из квартиры вынесли 228,7 тыс. рублей

На улице Полярников из квартиры вынесли 228,7 тыс. рублей
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В Петербурге разыскиваются злоумышленники, которые ограбили квартиру.

В полицию обратилась женщина и сообщила о том, что неизвестный путем повреждения замков и отжатия двух входных дверей проник в квартиру на улице Полярников. Злоумышленник вынес из квартиры деньги в разной валюте, фотоаппарат, телефон и ювелирные украшения из желтого металла.

Общая сумма ущерба составила 228,7 тыс. рублей. Полицейские изъяли следы пальцев рук, следы обуви и фрагмент наличника со следами отжима. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор.

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