В Кировске пенсионер воткнул отвертку в шею своему собутыльнику

В Кировске пенсионер воткнул отвертку в шею своему собутыльнику
Возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash.com

В Кировском районе один пенсионер воткнул другому отвертку в шею во время ссоры. Полиция задержала злоумышленника, он оказался ровесником пострадавшего.

Инцидент произошел 26 мая в Кировске у дома №1 по улице Победы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшего 1949 года рождения увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что два пенсионера распивали алкоголь, потом началась ссора, которая закончилась ударом отверткой в область шеи и госпитализацией. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о ножевом ранении в доме №41 по проспекту Просвещения. Прибывшие через пять минут стражи порядка нашли 35-летнего окровавленного мужчину.

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