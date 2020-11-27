В Кировске пенсионер воткнул отвертку в шею своему собутыльнику

В Кировском районе один пенсионер воткнул другому отвертку в шею во время ссоры. Полиция задержала злоумышленника, он оказался ровесником пострадавшего.

Инцидент произошел 26 мая в Кировске у дома №1 по улице Победы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшего 1949 года рождения увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Выяснилось, что два пенсионера распивали алкоголь, потом началась ссора, которая закончилась ударом отверткой в область шеи и госпитализацией. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию сообщили о ножевом ранении в доме №41 по проспекту Просвещения. Прибывшие через пять минут стражи порядка нашли 35-летнего окровавленного мужчину.