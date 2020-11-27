В Парголово пенсионерка лишилась кошелька после похода в банк

В Выборгском районе Петербурга пожилая жительница лишилась кошелька после похода в банк.

Инцидент произошел в четверг, 26 ноября, в отделении ПАО «Сбербанк» на улице Федора Абрамова в Парголово. В отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 14:00 до 15:00 неизвестный похитил у нее из сумки кошелек, в котором находились 15 тыс. рублей и банковские карты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники из Петербурга продавали пенсионерам озонаторы.