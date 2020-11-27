В Тосненском районе дважды сбили пенсионерку

ДТП произошло 26 ноября на 8 км автодороги «Подъезд и проезд по городу Тосно».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 64-летний пенсионер, управляя автомобилем Kia Rio, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1958 года рождения. Потерпевшую отбросило на полосу встречного движения, где водитель 1964 года рождения за рулем Volkswagen Sharan совершил на нее повторный наезд. В результате ДТП пожилая женщин скончалась.

В этом же районе мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пенсионерку 1945 года рождения, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где позже скончалась. Сейчас проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус и две легковушки выстроились в «паровозик» на Ленсовета. По словам очевидцев, транспортные средства не смогли разъехаться у торгово-развлекательного комплекса «Континент».