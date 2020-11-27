Петербуржцы борются за скейт-парк на Парнасе, который хотят демонтировать

Петербуржцы борются за скейт-парк на Парнасе, который хотят демонтировать
Местные жители хотят сохранить скейт-парк. Фото: https://vk.com/severnajadolina

Кататься туда ходят многие подростки и родители хотят, чтобы им оставили место для занятий спортом.

Администрация ТК «Парнас Сити» собирается демонтировать скейт-парк, который расположен на парковке торгового центра у «Шиномонтажа». Там любят собираться подростки, чтобы позаниматься спортом. Отмечается, что скейт-парк является одним из крупнейших в городе и Ленинградской области. Об этом пишет peterburg2.ru.

Родители отмечают, что их дети очень любят место – они собираются там с друзьями, чтобы пообщаться, обсудить хобби и заниматься спортом. Они считают, что таких общественных пространств должно быть побольше и не понимают, зачем их закрывают.

Неравнодушные жители Парнаса не хотят опускать руки и хотят написать обращение в администрацию района.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в районах Петербурга появится больше площадок для скейта.

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