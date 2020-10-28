В районах Петербурга появится больше площадок для скейта

В районах Петербурга появится больше площадок для скейта
В Петербурге построят площадки, на которых смогут заниматься скейтбордисты и другие экстремалы. Фото: unsplash

Инициативы жителей Петербурга их проекта «Твой бюджет» становятся общегородскими программами. Инициативу из Приморского района распространят на другие районы города.

В настоящее время в Приморском районе в рамках проекта «Твой бюджет» в Приморском районе строят скейтпарк, в котором смогут заниматься скейтбордисты и другие экстремалы.

Подобную идею поддержала молодежь, в связи с чем губернатор Петербурга принял решение о создании в течение ближайших трех лет аналогичных площадок в других районах города.

Согласно планам, ежегодно в 2021-2023 годах на оборудование скейтпарков будут тратить 110 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в 2021 году выделят 2,3 млрд рублей.

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