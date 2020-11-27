Петербургским арендаторам городской недвижимости получат отсрочку по арендной плате

Петербургским арендаторам городской недвижимости получат отсрочку по арендной плате
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Чтобы подтвердить свое право на отсрочку, нужно предоставить соответствующие документы.

В Санкт-Петербурге планируют поддерживать арендаторов городских помещений и земельных участков, которым приходится непросто в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что предприниматели получат отсрочку по арендной плате, если их фактическая деятельность осуществляется в пострадавших отраслях экономики. Для подтверждения можно использовать ОКВЭД или иной документ.

«Пандемия нанесла удар по работе многих предприятий. Особенно пострадал от ограничений малый и микро-бизнес сферы услуг. Мы должны их максимально поддерживать»,

— сказал Александр Беглов.

Губернатор надеется, что процедура со временем станет максимально простой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на поддержку бизнеса из бюджета Петребура выделили дополнительно 2 млрд рублей.

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