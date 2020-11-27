Илья Резник призвал артистов с финансовыми проблемами продать особняки

Он считает, что на эти средства им можно будет пережить непростой период.

Российский поэт-песенник Илья Резник посоветовал артистам, которые жалуются на финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, продать свою дорогую недвижимость и жить на вырученные средства. Своим мнением артист поделился в интервью «Собеседнику».

Резник убежден, что звездам нельзя жаловаться на проблемы, так как они находятся в более выгодном положении, чем многие. Он не хочет, чтобы певцы сравнили свою занятость с работой шахтеров и врачей.

«Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду»,

— заявил Резник.

Он также предложил артистам при необходимости сменить род деятельности – например, стать сантехниками или грузчиками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин снова пожаловался на финансовые проблемы и обратился к Шнурову. Продюсер отметил, что массовые мероприятия отменяют одно за другим и артистам приходится непросто.