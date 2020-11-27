В Кировском районе мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу

В Северной столице мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении школьницы.

Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу, инцидент произошел несколько дней назад, 25 ноября, в квартире одного из домов в Кировском районе. Обвиняемый надругался над несовершеннолетней: совершил изнасилование и иные действия сексуального характера, говорится в версии следствия.

На данный момент правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дело в отношении 31-летнего злоумышленника. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области задержанный за изнасилование мужчина получал эротические фотографии от школьницы.

Находясь в квартире на улице Завеской поселка Янино, принудил 12-летнюю девочку присылать ему эротические фотографии. Он общался с несовершеннолетней в соцсети.