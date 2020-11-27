Футболист «Зенита» Магомед Оздоев заразился коронавирусом

Полузащитник команды из Петербурга сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из расположения сборной России.

Как сообщает Metaratings.ru, из-за заболевания инфекцией игрок пропустит ближайшие игры «Зенита» в чемпионате России против «Тулы» и в Лиге чемпионов против «Брюгге».

Отметим, что заражение футболиста стало неединственным. После матчей сборных положительные тесты были выявлены еще у двух российских игроков — Дениса Черышева и Алексея Миранчука.

На данный момент футболисты изолированы от футбольных клубов, а их партнеры сдадут дополнительные тесты на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ не против добавить российскую вакцину «Спутник V» в список рекомендуемых.

Отмечается, что организация проявляет интерес с точки зрения включения отечественного препарата в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях.