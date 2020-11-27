«Зенит» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» 28 ноября

Команда из Северной столицы возвращается в чемпионат России после матча в Лиге чемпионов. «Зенит» проведет выездную игру против «Арсенала» в субботу, 28 ноября.

Матч состоится в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги, игры которого начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне.

Напомним, что свой прошедший матч подопечные Сергея Семака провели в чемпионате России также на выезде. «Зенит» не смог переиграть «Ахмат» в грозном, забив в каждом из таймов по одному мячу. Итоговый счет — 2:2.

Также печально закончилась и прошедшая игра в Лиге чемпионов. «Зенит» уступил римскому «Лацио» со счетом 1:3. За петербуржцев отличился Артем Дзюба.

Данный матч позволит сине-бело-голубым исправить свою статистику и закрепиться в верхней части таблицы. Матч с «Арсеналом» пройдет 28 ноября в 14:00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист «Зенита» Магомед Оздоев сдал положительный тест на коронавирус.