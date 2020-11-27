Статую Марадоны поставят в аэропорту Буэнос-Айреса

Статую Марадоны поставят в аэропорту Буэнос-Айреса
Футболист Диего Марадона умер на 61-м году жизни. Фото: www.instagram.com/maradona/

В главном аэропорту столицы Аргентины установят статую известному футболисту сборной страны.

Данные об этом появились в некрологе компании аэропорта Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) в газете La Nacion в пятницу, 27 ноября.

Напомним, что известный футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В стране по этому поводу объявили трехдневный траур. Вся страна скорбит из-за потери великого спортсмена, который приводил сборную Аргентины к победе на Чемпионате мира по футболу.

На данный момент неизвестно какой будет статуя и кто именно ее изготовит. Монумент планируют установить в зоне прибытия пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, чем Диего Марадона успел запомниться Петербургу.

Последние годы он нередко упоминался в СМИ в связи со скандалами, некоторыми из них звезда футбола отметилась и в Петербурге.

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