В санаториях России появились курсы для переболевших Covid-19

Курсы для реабилитации граждан после болезни коронавирусом появились примерно в 10% санаториев России.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова.

Как отмечается эксперт, курсы создавались на основе программ, которые утвердил Минздрав по реабилитации пациентов. Эти данные были внесены во временные методические рекомендации еще в июле.

Также Михаил Данилов добавил, что спрос у россиян на подобные мероприятия только формируется. При этом сами санатории сильно верят в свои нововведения.

«В настоящее время около 25% заведений в России предлагают курсы для оздоровления организма, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, укрепления иммунной системы», — говорится в газете «Коммерсантъ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге осталось всего 900 коек для взрослых пациентов больных коронавирусом. В целом, свободный коечный фонд оценивается в 10%.