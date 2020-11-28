Появились подробности смерти Диего Марадоны

Стали известны результаты патологоанатомического исследования смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который недавно ушел из жизни.

Результаты вскрытия показали, что причиной смерти футболиста стал отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности, сообщает издание Clarin.

Кроме того, у Марадоны обнаружена патология, провоцирующая увеличение камер сердца. Орган решили сохранить для дальнейшего изучения.

В составе сборной Аргентины футболист сыграл 91 матч и забил 34 гола. Наиболее значимой победой в карьере Марадоны стал чемпионат мира по футболу 1986 года, когда сборная Аргентины второй раз в истории завоевала первенство. Во многом это произошло благодаря Диего, который был также капитаном команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский спортсмен, многократный чемпион по футболу Диего Марадона. О причинах и месте смерти футболиста пока ничего неизвестно, как и о дате и месте прощания с ним.