В Кротово спасатели тушили загоревшуюся баню

В Кротово спасатели тушили загоревшуюся баню
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь на 28 ноября в Приозерском районе Петербурга произошел пожар.

В ГУ МЧС сообщили, что поселке Кротово на улице Зеленой загорелась баня.

Сообщение о возгорании поступило около 00:08. Пламя охватило постройку на площади 12 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 1:15.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Причины пожара устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Бокситогорском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в жилом доме. В одной из квартир полыхала обстановка.

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