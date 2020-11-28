На Коломяжском проспекте мужчина ударил ножом свою сожительницу

В Приморском районе мужчина, который ударил ножом свою сожительницу. Инцидент произошел в ночь на 26 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию через «03» поступило сообщение том, что в одной из квартир дома 15/1по Коломяжскому проспекту у женщины ножевое ранение.

Прибывшим на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 23-летнюю девушку с проникающим колото-резаным ранением живота.

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу. В той же квартире задержали 29-летнего мужчину. По предварительной информации, он во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил свою сожительницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве девушки ответит перед судом спустя 10 лет после преступления. Правоохранительные органы вновь изучили уголовное дело, которое было возбуждено в апреле 2010 года.