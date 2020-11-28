Водителя спасли после «прыжка» иномарки в пруд в Приморском районе

Водителя спасли после «прыжка» иномарки в пруд в Приморском районе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 ноября водитель Genesis G70 угодил в пруд в в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел возле улицы Красных Партизан.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Однако помощь водителю не понадобилась, он не пострадал, сообщает 78.ru.

Машина ушла под воду после прыжка в водоем. Белую иномарку вытаскивали водолазы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Петербург»т в социальной сети «Вконтакте» и прокомментировали инцидент. По словам очевидцев, в прошлом году в этом пруду уже побывала машина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице автобус и такси столкнулись вечером и перекрыли движение транспорта, которое до этого также было затруднено из-за черной пятницы.

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