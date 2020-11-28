Под Коломяжским путепроводом открылся новый скейт-парк

В субботу, 28 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов присутствовал на открытии нового скейт-парка под Коломяжским путепроводом в Приморском районе.

В проект вложили 30 миллионов рублей, выделенных из казны Северной столицы в рамках регионального конкурса «Твой бюджет». На площадке есть четыре зоны: для начинающих и опытных спортсменов, с чашей для скейтбординга, а также первый в городе памп-трек — велосипедная трасса для ВМХ с препятствиями.

Глава Петербурга поздравил скейтеров и пообещал, что в 2021 году в городе откроют еще пять таких парков. Отметим, что проект парка был разработан еще год назад. Эта площадка стала первым официальным местом для занятий экстремальными видами спорта. Местонахождение под мостом позволит пользоваться скейт-парком круглый год.

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