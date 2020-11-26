В Невской ратуше Петербурга открылся Центр управления регионом

В среду, 25 ноября, в амдинистративно-деловом центре «Невская ратуша» начал работу Центр управления регионом (ЦУР).

Об этом уведомляет пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Специалисты ЦУРа возьмут на себя мониторинг и обработку официальных обращений горожан в адрес органов власти и государственных учреждений, а также сообщений из социальных сетей. В зону ответственности ЦУР входят такие сферы, как ЖКХ, соцзащита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика, твердые коммунальные отходы.

Информация в ЦУР будет поступать через платформу обратной связи, виджеты которой разместят на сайтах государственных органов Северной столицы. С помощью таких форм петербуржцы также смогут участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бухарестской улице открыли велодорожку, организация которой обошлась в 16,9 млн рублей.