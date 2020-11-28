В Кении мужчина внезапно ожил в морге во время бальзамирования

В Кении мужчина внезапно ожил в морге во время бальзамирования
Сам кениец был очень удивлен, узнав, что близкие сочли его мертвым и даже отвезли в морг. Фото: pixabay

В Кении мужчина, которого считали умершим, внезапно пришел в себя, когда его тело готовили к процедуре бальзамирования.

Питер Киген, находясь у себя, внезапно потерял сознание, после чего родственники отвезли его в медицинское учреждение. Спустя несколько часов близким мужчины сообщили, что тот скончался еще до того, как его доставили в больницу, пишет местное издание The Standart.

Суперинтендант госпиталя Герберт Черуйот, однако, опровергает этот факт, утверждая, что семья изначально сочла Питера Кигена умершим. Врачи настаивали на том, чтобы им дали время изучить состояние пациента, а родственники торопились доставить кенийца в морг. В итоге работники морга заметили, что мужчина шевелится и перевезли его в обычную палату. Через несколько дней его должны выписать домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китаец заживо похоронил свою пожилую мать, но женщина смогла выжить.

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