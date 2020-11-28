ГУП «ТЭК СПб» оспаривает в суде претензии ФНС

Речь идет о сумме в 1,1 миллиард рублей. Компания считает претензии необоснованными.

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» отправилась в суд, чтобы оспорить претензии Федеральной налоговой службы на сумму 1,1 миллиард рублей. Об этом пишет ТАСС. Компания не согласна с тем, что неправомерно отразила в составе расходов по налогу на прибыль суммы амортизационных отчислений. В предприятии убеждены в законности своих действий.

«Предприятие полагает, что налоговыми органами не учтены особенности организационно-правовой формы государственного унитарного предприятия и правового статуса имущества, переданного собственником в хозяйственное ведение ГУП в результате осуществления бюджетных инвестиций на основании действующего законодательства», — сказала собеседница агентства.

Напоминаем, что СМИ писали о возбуждении уголовного дела в связи с невыплатой налогов петербургским предприятием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург может приватизировать ГУП «ТЭК».