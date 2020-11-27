Петербург может приватизировать ГУП «ТЭК»

Петербург может приватизировать ГУП &#171;ТЭК&#187;
Приватизация может произойти уже в 2021 году. Фото: Смольный

Законопроект уже направлен в ЗакС для рассмотрения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание законопроект о приватизации сразу нескольких организаций. Таким образом глава города хочет обогатить бюджет. Об этом сообщает ГУП «ТЭК».

Известно, что город может приватизировать «Баню №72», банно-прачечный комбинат Кронштадтского района и банное предприятие «Скат». Также Беглов хочет, чтобы городу приносил доход ГУП «ТЭК». Приватизация может произойти уже в 2021 году. Известно, что благодаря этому организации смогут быть более самостоятельными и получат новый толчок для развития.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге гробовщики смогут приватизировать городскую недвижимость. Крупнейшая компания «Леда-пром» сможет приобрести сразу несколько объектов на сумму 150 млн рублей.

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