В Петербурге гробовщики смогут приватизировать городскую недвижимость

В Петербурге гробовщики смогут приватизировать городскую недвижимость
Компания сможет приобрести помещения, которые сейчас арендуют. Фото: pixabay.com

Крупнейшая компания «Леда-пром» сможет приобрести сразу несколько объектов на сумму 150 млн рублей.

Смольный раскрыл условия приватизации городской недвижимости, о чем сообщает АБН. Теперь один из крупнейших производителей ритуальных принадлежностей «Леда-пром» сможет приобрести четыре помещения на улице Партизанской на сумму 150 миллионов рублей.

На данный момент компания занимает помещения в качестве арендатора. «Леда-пром» планирует купить недвижимость в рассрочку. Напоминаем, что компания производит и продает гробы, траурные венки, корзины и прочие товары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы скупают недвижимость, автомобили и бытовую технику. На высокий спрос могла повлиять пандемия коронавируса и ослабление рубля.

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