Песков рассказал о надеждах на 2021-й год

Песков рассказал о надеждах на 2021-й год
Песков сказал пару слов в преддверии Нового года. Фото: Кремль

Представитель Кремля заявил, что хочет, чтобы следующий год был более удачным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего ожидает от 2021 года. Об этом пишет ТАСС. Представитель Кремля верит, что следующий год выдастся удачнее, чем текущий.

Он отметил, что россиянам стоит быть осторожнее в условиях пандемии коронавируса, беречь себя и своих близких. Песков добавил, что нужно не забывать радоваться жизни. Пресс-секретарь подчеркнул, что пока не хочет поздравлять граждан с наступающим, потому что впереди еще целый месяц напряженной работы.

«Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й»,

— добавил представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти 40% петербуржцев, путешествующих на Новый год, останутся встречать 2021-й дома.

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