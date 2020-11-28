Лоза обвинил Киркорова в том, что его не берут на «голубые огоньки»

Лоза обвинил Киркорова в том, что его не берут на &#171;голубые огоньки&#187;
Юрий Лоза. Фото: Юрий Лоза/ ВК

Артист считает, что певец боится конкуренции и делает все, чтобы занимать большую часть эфиров.

Певец Юрий Лоза, известный по песни «Плот», рассказал, почему его не зовут на новогодние передачи. Он убежден, что во всем виноват Филипп Киркоров, который вцепился в свое место в эфире и ни с кем не хочет делиться. Лоза считает, что если певец исполнит на одну песню меньше, чем обычно, то будет «скандал, драчка». Об этом он пожаловался изданию «Собеседник».

Артист отметил, что в эфир хотят и другие звезды, но Киркоров и Басков не допустить того, чтобы люди узнали о других талантливых людях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Шнуров высмеял литературные способности Юрия Лозы и Иосифа Пригожина. Подписчики музыканта пришли в восторг от нового произведения. Многие из них отметили, что Шнуров попал в самую точку.

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