Спасатели потушили пожар в производственном здании на Черняховского

В Центральном районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехэтажном производственном здании на улице Черняховского.

Возгорание случилось сегодня, 29 ноября, в доме №65. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 6:30. К месту происшествия был отправлен 21 сотрудник на пяти спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил обстановку на площади 5 квадратных метров.

На тушение пожара ушло более часа. К 7:4 огонь полностью потушили. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Подпорожском районе здание полыхало на 80 «квадратах».