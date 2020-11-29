В Подпорожском районе здание полыхало на 80 «квадратах»

В Подпорожском районе здание полыхало на 80 &#171;квадратах&#187;
Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: pixabay

В Подпорожском районе Ленинградской области загорелось нежилое здание. К месту ЧП прибыли восемь спасатели.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 29 ноября, в поселке городского типа Важины. Сигнал о пожаре поступил сотрудникам части в 2:25. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на Новопоселковой улице на площади 80 квадратных метров.

Спасателям удалось справиться с огнем за час. К 3:27 пламя полностью потушили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пикалево пожарные час тушили обстановку в квартире.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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