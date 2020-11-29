Стали известны причины смерти Шона Коннери

Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Фото: Википедия

Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Фото: Википедия

Британский актер Шон Коннери скончался на 91-м году жизни от сердечной недостаточности и пневмонии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свидетельство о смерти актера, о котором рассказал интернет-портал ТМZ.

Отмечается, что согласно документу, актер умер из-за дыхательной недостаточности, которая была вызвана пневмонией, а также пожилым возрастом и фибрилляцией предсердий.

Напомним, британский актер Шон Коннери умер 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет в своем доме на Багамах. Артист успел сняться в 70 фильмах, одной из самых запоминающихся ролей стал Джеймс Бонд – Коннери принял участие в семи картинах. Актер получил множество наград и премий, был лауреатом «Оскара», двукратным лауреатом премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скончался аргентинский футболист Диего Марадона.