В Петербурге прошел несогласованный с властями концерт группы «Чиж & Co»

В Северной столице городской комитет по культуре заинтересовался проведением концерта группы «Чиж & Co» накануне, 28 ноября.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ведомство, выступление состоялось 28 ноября в клубе «А2». На данный момент вместе со зрителями также прибыли и сотрудники комитета, чтобы проверить соблюдение антикоронавирусных мер.

Напомним, что на данный момент в Петербурге разрешено проведение мероприятий с участием 50 человек. На концерте группы их было намного больше.

Теперь в отношении организатором мероприятия оформляются протоколы за нарушение правил и норм 121-го постановления.

Кроме этого, подобные нарушения были выявлены на концерте группы «Бригадный подряд» в заведении «Космонавт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном прокомментировали концерт Басты, который прошел в Ледовом дворце после принятия новых ограничительных мер из-за коронавируса.