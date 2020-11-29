Скончался футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп

Скончался футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп
Футболисту было 42 года. Фото: Pixabay

Легендарный футболист «Фулхэма» и сборной Сенегала умер в возрасте 42 лет от продолжительной болезни. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщила газета Mirror.

Напомним, что свою широкую известность футболист получил во время Чемпионата мира 2002 года, где он забил гол действующим чемпионам 1998 года, – сборной Франции. Данный забитый мяч оказался решающим, что позволило сбросить французов с турнира и пройти дальше.

Таким образом, сборная Сенегала смогла дойти до 1/4 на том турнире. В целом, Папа Буба Диоп провел за национальную команду 63 матча и отличился 11 голами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. В ФИФА попросили о том, чтобы каждый матч начинался с минуты молчания в честь смерти игрока. До этого в столице Аргентины был объявлен трехдневный траур.

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