Юный петербуржец ограбил пенсионерку на Энгельса из-за 800 рублей

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в грабеже в отношении пенсионерки.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября, у дома №124 по проспекту Энгельса. В отдел полиции обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил ее сумочку, в которой находились паспорт, банковская карта, мобильный телефон и 800 рублей. После злоумышленник скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же день правоохранители задержали подозреваемого. 18-летнего горожанина поймали у станции метро «Проспект Просвещения».

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина подозревается в жестоком избиении пенсионера на Художников. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.