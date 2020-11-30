Объявленному в розыск за кражу новгородцу вонзили нож в шею в Ленсоветовском

Объявленному в розыск за кражу новгородцу вонзили нож в шею в Ленсоветовском
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пушкинском районе госпитализировали мужчину, которого ударили ножом в шею. Оказалось, что его объявили в розыск за кражу.

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября, в поселке Ленсоветовский. В отдел полиции обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что к нему обратился прохожий и сказал, что его ударили ножом в шею в одной из квартир.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали с ранением в тяжелом состоянии.

Прибывшие правоохранители установили личность потерпевшего – им оказался 24-летний мужчина, житель Новгородской области, находящийся в федеральном розыске как обвиняемый в краже.

Также установлен владелец квартиры, откуда вышел пострадавший. Мужчина пояснил, что к указанному происшествию отношения не имеет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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