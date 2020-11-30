В Петербурге задержали подозреваемого в хищении Audi

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в хищении иномарки. В отношении мужчины составлен протокол.

Автомобиль марки Audi 80 был припаркован у дома №13 по Придорожной аллее. 10 ноября владелец обнаружил пропажу иномарки за 40 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в воскресенье, 29 ноября полицейские в потоке машин остановили похищенную иномарку, которой управлял 27-летний мужчина. Документов на транспортное средство у водителя не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный виновник смертельного ДТП в Петербурге подозревается в угоне Infiniti.