В Петербурге задержали подозреваемого в хищении Audi

В Петербурге задержали подозреваемого в хищении Audi
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в хищении иномарки. В отношении мужчины составлен протокол.

Автомобиль марки Audi 80 был припаркован у дома №13 по Придорожной аллее. 10 ноября владелец обнаружил пропажу иномарки за 40 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в воскресенье, 29 ноября полицейские в потоке машин остановили похищенную иномарку, которой управлял 27-летний мужчина. Документов на транспортное средство у водителя не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный виновник смертельного ДТП в Петербурге подозревается в угоне Infiniti.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание кража


 

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