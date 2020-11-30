Суд взыскал со спортивной школы 50 тысяч рублей за перелом у ученика

Полы в спортивном зале теперь обрабатываются противоскользящим покрытием, а специалисту по охране труда объявлен выговор. Фото: pixabay

Полы в спортивном зале теперь обрабатываются противоскользящим покрытием, а специалисту по охране труда объявлен выговор. Фото: pixabay

Красносельский районный суд рассмотрел иск петербурженки к детской спортивной школе. Женщина претендовала на материальную компенсацию от учреждения за травму, которую получил её ребенок на занятиях.

Как сообщается в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, 7 декабря прошлого года несовершеннолетний сын заявительницы находился на занятиях в секции дзюдо и самбо. Во время разминки, выполняя упражнение бег боком вдоль стенок, ребенок поскользнулся и упал на левую руку. В итоге у пострадавшего диагностировали перелом.

Истец попросила суд взыскать со спортивной школы 150 тысяч рублей моральной компенсации в свою пользу и 250 тысяч рублей — в пользу сына. Суд частично удовлетворил требования, обязав спортивное учреждение выплатить 10 тысяч рублей матери и 40 тысяч рублей ребенку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» оспаривает в суде претензии Федеральной налоговой службы.