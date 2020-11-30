В Петербурге раскрыли наличие картельного соглашение на 90 млн рублей

Речь идет о закупках на рынке благоустройства.

В Санкт-Петербурге подтвердилось наличие картельного соглашения на 90 миллионов рублей на рынке благоустройства. Об этом сообщили в ФАС по городу.

У антимонопольщиков были претензии сразу к нескольким организациями: ООО «Строй Сервис», ООО «ОблСпецТранс» и ПР Тоскуева. Они принимали участие в 33 закупках на выполнение работ по уборке и содержанию дорог в Санкт-Петербурге. Удалось установить, что они вступили в сговор, чтобы заполучить 93 миллиона рублей.

Так, максимальную цену умышленно снижали, при подаче заявок был использован один и тот же IP-адрес, оформлением документов занимался один человек. Одна из компаний пыталась обжаловать решение в суде, но ничего не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новым главой ФАС стал бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.