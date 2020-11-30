Суд Петербурга обязал Росимущество ликвидировать свалку на территории Аграрного университета в Пушкине

Суд Петербурга обязал Росимущество ликвидировать свалку на территории Аграрного университета в Пушкине
Фото: pixabay

Куйбышевский районный суд Северной столицы встал на сторону природоохранной прокуратуры Петербурга, удовлетворив иск к управлению Росимущества по городу и области.

На четырех земельных участках, принадлежащих городу и относящихся к Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету, обнаружили масштабную незаконную свалку бытовых и строительных отходов, передает объединенная пресс-служба судов. Прокуратура через суд призвала МТУ Росимущества ликвидировать загрязнение.

В ведомстве, в свою очередь, возразили, что ответственность за уборку лежит на Аграрном университете. Образовательное учреждение ответило, что земельные участки не используются университетом постоянно, поэтому работы по ликвидации мусора придется выполнять Росимуществу. На это суд отвел 290 дней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте нашли свалку площадью 2,5 гектара.

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