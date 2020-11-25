На Пискаревском проспекте пресекли работу нелегальной свалки в 2,5 гектара

Свалка на Пискаревском проспекте. Поскольку территория принадлежит физическому лицу, все затраты и заботы по ликвидации свалки лягут на плечи владельца земли, а не на городской бюджет. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Свалка на Пискаревском проспекте. Поскольку территория принадлежит физическому лицу, все затраты и заботы по ликвидации свалки лягут на плечи владельца земли, а не на городской бюджет. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

В Красногвардейском районе Петербурга специалисты Комитета по природопользованию совместно с природоохранной прокуратурой, полицией и представителями районной администрации остановили работу нелегальной свалки.

Незаконный сброс мусора организовали на Пискаревском проспекте, частной территории, туда под видом приема боя кирпича и бетона свозили строительные отходы. В ходе рейда были задержаны 6 машин, перевозивших мусор, а также экскаватор, которым пользовались для размещения отходов. Водителей привлекли к административной ответственности.

На территории свалки также взяли пробу почв, чтобы определить класс опасности отходов. По предварительным оценкам, нелегальный сброс отходов осуществлялся на площади около 2,5 гектаров, а объем мусора составляет более 20 кубических метров. Ход административного расследования контролирует лично вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти бьют тревогу из-за невывоза отходов с завода МПБО-2.