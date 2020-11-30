В России госслужащим хотят запретить иметь второе гражданство

В России госслужащим хотят запретить иметь второе гражданство
Инициатором законопроекта стал Путин. Фото: kremlin.ru

Соответствующий законопроект внес для рассмотрения президент страны.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. Соответствующий документ опубликован к электронной базе данных нижней палаты. Известно, что поправки коснутся тех, кто имеет доступ к государственной тайне.

Отмечается, что госслужащих обяжут сообщать о получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. В таком случае он покинет свой пост. Путин также хочет внести поправки в Трудовой кодекс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме приняли закон о приостановки индексации окладов госслужащих в 2021 году. Приостановление будет действовать до 1 января 2022 года согласно части 11 статьи 50 закона «О государственной гражданской службе РФ».

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