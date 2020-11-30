Американские ученые создали тест, способный определить 50 видов рака

"Святой Грааль для лечения рака" - такое название получил новый тест, разработанный учеными из Соединенных Штатов Америки (США). Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

"Святой Грааль для лечения рака" - такое название получил новый тест, разработанный учеными из Соединенных Штатов Америки (США). Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Исследователи из США создали новаторский тест крови, который может обнаружить более полусотни видов рака.

«Святой Грааль для лечения рака» — такое название получил новый тест, разработанный учеными из Соединенных Штатов Америки (США). Как пишет Российская Газета со ссылкой на The Daily Mail, новая технология обнаружения более 50 видов рака будет испытана на 165 тысячах пациентов уже в 2021 году.

Исследователи не сомневаются, что их изобретение поможет спасти тысячи жизней в год, так как способно выявлять заболевание до появления его симптомов.

Работа теста заключается в следующем: ищется ДНК, выделяемая опухолями в кровь пациента. По мнению исполнительного директора британской Национальной службы здравоохранения Саймона Стивенса, открытие может оказаться эффективным в отношении рака, который трудно диагностировать, а потому является «переломным моментом».

Как передает издание, тест ищет во внеклеточной ДНК химические изменения, которые называются метилированием и могут способствовать росту опухоли. При обнаружении рака изобретение способно с высокой точностью указать, из какой части тела исходят сигналы. Предполагается, что данный способ позволит раньше начинать лечение, что резко увеличит шансы на выздоровление.

В этом году исследование уже провели на 1200 пациентах. Выяснилось, что тест успешно определил, в какой части находится опухоль с точностью до 96%. Однако в 1% случаев разработка ошибочно диагностировала у людей онкологию.

В 12-ти случаях, включая рак яичников и легких, тест не выявил заболевания, многие из которых были на ранней стадии. А что касается, например, рака поджелудочной железы, который редко удается обнаружить на ранних стадиях, тест определил его таким образом в 63% случаях.

Отмечается, что если новый тест будет успешен, его распространят среди более чем миллиона человек в течение следующих пяти лет.

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