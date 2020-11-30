Российские ученые усовершенствовали датчики взрывоопасных газов

Российские ученые усовершенствовали датчики взрывоопасных газов
Российские ученые усовершенствовали датчики взрывоопасных газов. Фото: Pixabay

Ученым из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева удалось добиться высокой чувствительности датчика обнаружения горючих и токсичных газов.

Новый прибор начнут массово производить и широко применять для контроля безопасности на предприятиях, пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Applied Optics. Высокой чувствительности датчика удалось добиться за счет соединения в одном устройстве обычного гребенчатого и щелевого волноводов.

По словам экспертов, для контроля производства и охраны труда на промышленных и других опасных объектах, где важно вовремя обнаружить утечку, широко применяются инфракрасные датчики взрывоопасных и токсичных газов. Но проблема заключается в том, что приборы недостаточно чувствительны, чтобы уловить их низкие концентрации.

Так, инфракрасные газовые сенсоры регистрируют утечку газа с помощью специального луча. Современные датчики выпускают его через гребенчатый волновод, где доступ к свету ограничен сердцевиной. Излучения такого прибора для подробного анализа состава воздуха в помещении недостаточно, потому что взаимодействие со средой очень слабое. Таким образом чувствительность устройства остается довольно низкой.

Повысить чувствительность датчика к содержанию газа в воздухе удалось, применив щелевой волновод, где свет удерживается между двумя пластинами, а излучение концентрируется в щели.

По словам экспертов, устройство можно настроить на регистрацию различных газов, нужно лишь выбрать соответствующую длину волны.

Авторы исследования утверждают, что новая конструкция основана на технологии, используемой в промышленности.

Сейчас идет поиск перспективных методов разработки газовых сенсоров разных типов под конкретные задачи. Например, если установить датчик на беспилотный летательный аппарат, можно упростить обнаружение парниковых газов, считают эксперты.

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