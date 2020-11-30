В квартире на Лиговском проспекте произошел пожар

Вечером в понедельник, 30 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Спасатели тушили квартиру дома на Лиговский проспект.

Пламя распространилось на два квадратных метра в комнате площадью в 20 «квадратов», сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступало в 22:39 мск. В ликвидации пожара участвовало 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 23:53 мск. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.