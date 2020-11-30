В Висконсине подтвердили победу Джо Байдена в штате

Власти Висконсина после пересчёта голосов в двух округах подтвердили победу в штате кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом завила глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс, сообщает Bloomberg.

Голоса пересчитывали в округах Дейн и Милуоки. Получается, Байден должен получить десять голосов выборщиков от штата. Ранее Трамп заявил, что Байден «сможет попасть в Белый дом, только если докажет», что 80 млн голосов избирателей были им получены честным путём.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.