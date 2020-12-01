Губернатор Висконсина сертифицировал победу Джо Байдена в штате

Губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал результаты выборов в штате и подтвердил победу Джо Байдена.

«Сегодня я выполнил свой долг, сертифицировав итоги выборов 3 ноября, как того требует закон, я подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранных президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис», — написал он в Twitter.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.